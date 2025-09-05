ファミリーマートにて、コミック誕生75 周年を迎える『PEANUTS』とコラボレーションしたファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」が、2025年9月9日（火）から、全国のファミリーマート約1万6300店舗にて実施される。＞＞＞オリジナル商品や限定グッズをチェック！（写真24点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬の