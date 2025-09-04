ベルメゾンから、ディズニー作品の悪役キャラクター「ヴィランズ」をモチーフにしたインテリア・ファッショングッズが続々と登場！ダークでクール、「ヴィランズ」ならではの魅力詰まったアイテムをご紹介しよう。☆「ヴィランズ」がデザインに落とし込まれた新作アイテムイメージをチェック！（写真42点）＞＞＞通販事業ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」（以下DFS）に、ハロウ