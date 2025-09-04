現在、大阪・関西万博が開催され、世界中から注目を集める大阪。かつては東京をしのぐ「大大阪」と呼ばれ、合理的な生活文化から「日本のアメリカ」とも称されました。その歴史は、大阪各地に残る文化遺産や繁栄の痕跡からもうかがえます。『大阪のなぞ：歴史がつくってきた街のかたち』は、関西の都市政策や都市文化を研究してきた生粋の大阪人である橋爪紳也教授が、大阪にまつわる歴史の謎を建築・交通・デザインの視点から