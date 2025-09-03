ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 韓国・ソウルの中心部、飲食店の店主が男女3人を刺殺 海外・国際ニュース 韓国 海外の事件・事故 FNNプライムオンライン 韓国・ソウルの中心部、飲食店の店主が男女3人を刺殺 2025年9月3日 13時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 韓国のソウルで3日、飲食店の店主がインテリア業者3人を刺殺した 店主は業者とのトラブルで激怒し、犯行後、自傷行為をしたという 警察は治療の経過をみて、身柄を確保する予定としている 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 逮捕の俳優清水尋也容疑者、小学校で母子家庭、21歳での母親死去を告白していた 兄も俳優 2025年9月3日 8時28分 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 ＪＲＡの競馬学校で退学者続出、来春デビューの騎手ゼロに…１９８２年の開校以来初 2025年9月3日 5時0分