日本サッカー協会（JFA）は2日、9月8日（月）に集合し第27回国際ユースサッカーin新潟に臨むU-17日本代表メンバー20名を発表した。チームを率いるのは小野信義監督。招集リストは以下の通り。GK：1．平野稜太（大分トリニータU-18）12．齋藤陽乃心（セレッソ大阪U-18）DF：2．佐藤桜久（柏レイソルU-18）13．土井口立（ヴィッセル神戸U-18）3．吉川晴翔（柏レイソルU-18）5．松本優輝（ファジアーノ岡山U-18）4．森井莉人（サンフ