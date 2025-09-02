ESSEonlineに掲載された記事のなかから、9月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！片づかない家には共通点がありました。ライフオーガナイザーのお仕事で散らかったおうちを訪問することが多い下村志保美さんが、「豊かな老後のため、今すぐ捨てたほうがいいもの」について教えてくれました。※ 記事の初出は2024年9月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。なにかに使えるかもしれないもの整理収納のサービスを提供するよう