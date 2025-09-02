2025年7月3日（木）から毎週木曜深夜0時26分から、MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて放送開始のTVアニメ『ダンダダン』の第22話「モテる秘訣はなんだ」のあらすじと場面写真が公開された。さらに、9月13日（土）に、東京・中池袋公園にてTVアニメ『ダンダダン』の怪ダン祭の開催が決定！『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）