『ダンダダン』第22話 “金の玉” が出る団地へGO！ ／池袋で「怪ダン祭」開催！
2025年7月3日（木）から毎週木曜深夜0時26分から、MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて放送開始のTVアニメ『ダンダダン』の第22話「モテる秘訣はなんだ」のあらすじと場面写真が公開された。さらに、9月13日（土）に、東京・中池袋公園にてTVアニメ『ダンダダン』の怪ダン祭の開催が決定！
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
第22話のあらすじはこちら。なお、第22話はいつもより5分遅い0時31分からの放送となるのでご注意を。
＜第22話「モテる秘訣はなんだ」あらすじ＞
ミーコとムーコに ”金の玉” の情報をもらったモモ。さっそくオカルンに伝えようと教室に行くと、オカルンはちょっとぽっちゃりめの男子生徒と話していた。学校終わりに、モモとオカルンは金の玉が出るという噂の団地に向かう。そんな二人を尾行するのは、ぽっちゃり男子・金太……。
また、9月13日（土）に、東京・中池袋公園にてTVアニメ『ダンダダン』の怪ダン祭の開催が決定！
「怪ダン祭」は、『ダンダダン』のキャラクターに関連した縁日風コンテンツを楽しむことができるイベント。 ”鬼頭ナキを倒せ！！” 「モモの手で的あて」や高速でながれる？ 「オカルンの金の玉すくい」など、様々なコンテンツで遊ぶことができる。
コンテンツに参加された方にはジジ（邪視）がデザインされた、水に浮かべることで運勢が浮かび上がるおみくじをプレゼント。
また、ターボババアやセルポ星人のグリーティングとともにチンドン屋も登場し、池袋の街を盛り上げるぞ！
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
