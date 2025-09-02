警察官になりすまし、高齢女性から700万円などを盗んだとして警察は9月2日、徳島市の30代の女を窃盗の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、徳島市福島1丁目の職業不詳の女・36歳です。警察によりますと8月29日と31日、容疑者の女と共謀した氏名不詳の男らが、徳島市の90代女性宅に警察官を名乗って電話をかけ、「現金が偽札か確認する必要がある」などと嘘を言った上で、女が女性宅を訪れ、用意させた現金700万円とキャッシュカ&#