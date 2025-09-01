お笑い芸人・おばたのお兄さんが１日までに、オフィシャルブログを更新。２歳になった息子のまぶたが大きく腫れてしまったことを報告し、注意を呼びかけた。８月30日、「許さねぇ！！！！」と題してブログを更新したおばたは、絵文字を交えながら「息子のまぶたがボーーーーンと腫れました」と左瞼が腫れながらアイスを食べる息子の姿とともに報告し、「犯人は、、、、蚊です」と説明。前日、保育園の帰り道に緑道を通った際に刺さ