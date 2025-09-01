【CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律】 開催日時：2026年1月17・18日 会場：東京国際フォーラム・ホールA 抽選応募期間：9月1日12時～9月17日23時59分 当選連絡：9月30日15時頃 ※当選者のみ 決済期間：9月30日15時～10月5日23時59分まで 料金：S席 11,000円 A席 8,800円