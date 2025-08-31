まだまだ強い日差しが続く今夏、サングラスを使用している人も多いはず。レンズやフレームの色はどうやって選んでいますか？今回はメガネと帽子のライフナビゲーターの里和（さとわ）さんが、ESSEフレンズエディターのやまみさんのサングラス選びに同行。「まぶしいので濃いカラーレンズを選びたい！けど、ちょっと怖い印象になるかも…」というお悩みに答え、濃いカラーの選び方について紹介します。我慢せずサングラスをかけ