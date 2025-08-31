家づくりで悩みがちなのが「壁紙選び」。今年の春に家を建てた日刊住まいライターは、子どものために「遊び心のある空間」をつくりたいという思いから、「黒板クロス」を採用。設置場所や使い方にもこだわり、成長に合わせて長く活用できるよう、さまざまな工夫をこらしました。今回、黒板クロスのメリットに加え、実際採用してわかった気づきやお手入れ方法について語ります。子どもが楽しめるように壁紙に「黒板クロス」を導入筆