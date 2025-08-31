家づくりで悩みがちなのが「壁紙選び」。今年の春に家を建てた日刊住まいライターは、子どものために「遊び心のある空間」をつくりたいという思いから、「黒板クロス」を採用。設置場所や使い方にもこだわり、成長に合わせて長く活用できるよう、さまざまな工夫をこらしました。今回、黒板クロスのメリットに加え、実際採用してわかった気づきやお手入れ方法について語ります。

子どもが楽しめるように壁紙に「黒板クロス」を導入

筆者は夫と1歳になる娘との3人暮らし。今年の春、大手ハウスメーカーで2階建ての注文住宅を建てました。

【実際の写真】貼るだけでおしゃれに見える「黒板クロス」

転居するにあたり、子どもが楽しく過ごせるよう、家のどこかに遊び心のある空間を取り入れたいと考え、壁に自由に落書きができる「黒板クロス」を採用しました。

黒板クロスは、チョークで自由に書いて消せる黒板のような壁紙です。一般的な壁紙と同様の質感で、学校で使われる黒板のような硬さはありません。メーカーによって異なりますが、カラーバリエーションも豊富で、アクセントクロスとしても使えます。

わが家では、リビングのカウンターテーブルに接する壁にグレーの黒板クロスを導入しました。デスクの上部に貼ることで、将来的にはプリントを貼ったり、ノートを書き写したりと、家庭学習に役立つようなスペースになると考えました。

マグネット下地との組み合わせでさらに便利に

わが家では、黒板クロスにマグネット対応の下地クロスを組み合わせて施工しました。

磁石が使えるように工夫することで、プリントやお便りをマグネットで貼れる掲示板のような使い方が可能に。また、壁に画びょうで穴をあける必要がなく、見た目もすっきりしてとても便利です。

手間がかからず、日常的なお手入れも簡単

黒板クロスは、一般的な黒板のように黒板消しを使うのではなく、マイクロファイバータオルや濡れた布で水ぶきするだけで簡単にチョークを落とせます。

粉がまう心配もなく、黒板消しの掃除や専用クリーナーも必要ありません。手間がかからず、日常的なお手入れも簡単なのがうれしいポイントです。

●実際に黒板クロスを使ってみて感じたメリット

・子どもの友達が遊びに来たときに楽しんでくれる

・黒板に予定を書いておくことで、家族でスケジュールを共有しやすい

・園からのお便りや行事予定などを掲示しておける

・空間のアクセントになり、スタイリッシュな印象に

●黒板クロスを採用して気になった点

・チョークの粉が出るため、こまめな掃除が必要

・カウンターのすき間を埋めたコーキング部分にチョークの色が付着する

・チョークを完全にふき取っても、黒板が少し曇って見える

黒板クロスを検討する際の注意点

黒板クロスとマグネット下地を組み合わせて使う場合は、メーカー同士の相性に注意が必要です。わが家では、コストを抑えるためにマグネット下地のみを別メーカーの製品で施主支給する予定でした。

しかし、メーカーごとに接着剤の種類や施工方法が異なるため、そのまま施工すると剥がれや浮きの原因になる可能性があると、施工業者から指摘を受けたのです。

最終的には、黒板クロスとマグネット下地の両方を同じメーカーでそろえることで、問題なく施工することができました。黒板クロスを検討する際は、メーカーの組み合わせや施工方法を事前に確認することをおすすめします。

子どもの成長に合わせて、さまざまな使い方ができる黒板クロス。小さい頃には自由に落書きして遊びながら感性を育み、小学生になれば学習用の板書スペースとして活用できます。

さらに、子どもが成長して使わなくなったあとも、黒板クロスは空間のアクセントとしてそのまま残せますし、家族の予定を書き込んだり、大人がアートを楽しんだりと、さまざまな用途も。

もちろん、黒板クロスにはデメリットもありますが、それを上回るほどのメリットがあり、実際に取り入れてよかったと感じています。