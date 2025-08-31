TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3の初回が、10月4日（土）の23時より、テレ東系列ほかにて放送決定。キャラクターデザイン嶋田和晃描き下ろしのSeason3メインビジュアルが公開された。集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて、2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破。2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2