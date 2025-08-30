タンパク質は、アミノ酸を長く繋いだあと、最後にきちんと折りたたまれて完成する。アミロイドとは、そのタンパク質を作る過程で折りたたみ方を間違えてしまった結果、不溶性で繊維状になったものである。【こちらも】「甘いものを食べても太らない」を叶える、腸内細菌を発見京大らの研究アミロイドは体内で分解されにいため蓄積されやすく、毒性が高い。体内の組織などに沈着することで様々な病気を引き起こすが、蓄積によ