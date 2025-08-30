中津市で小説に登場するひまわり畑を再現しようと500人が参加してひまわりの種を植えるイベントが開催されました。 このイベントは中津市出身の作家・芥川なおさんの小説「ストロベリームーン」が2025年10月に映画されるのを記念して小説に登場するひまわり畑を実際に再現しようと市などが企画しました。 30日はおよそ500人が参加して甲子園球場と同じ面積の畑にひまわりの種を植えていきました。 ひまわりは映画公