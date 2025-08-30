£µ£°£°¿Í¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤êÂçºîÀï
ÃæÄÅ»Ô¤Ç¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È500¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæÄÅ»Ô½Ð¿È¤Îºî²È¡¦³©Àî¤Ê¤ª¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥àー¥ó¡×¤¬2025Ç¯10·î¤Ë±Ç²è¤µ¤ì¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¤Æ¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤ò¼ÂºÝ¤ËºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È»Ô¤Ê¤É¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¤Ï¤ª¤è¤½500¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÈÆ±¤¸ÌÌÀÑ¤ÎÈª¤Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Ï±Ç²è¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ10·î¤Ë¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢10·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤äÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£