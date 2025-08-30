2025年9月19日（金）よりローソン・ミニストップ等の対象店舗にて順次販売が開始される「Happyくじ／ディズニーハロウィーン2025」には、ディズニー作品に登場する個性豊かな悪役「ディズニー ヴィランズ」が登場。気になる景品をすべて紹介。＞＞＞「Happyくじ ／ ディズニーハロウィーン2025」すべての景品をチェック！（写真10点）今回のHappyくじには、ディズニー作品の物語で恐ろしくも魅力的な存在感を放つ、悪役キャラクタ