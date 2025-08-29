人魚や海の生きものになりきったサンリオのキャラクターたちがキュートすぎる！『ナムコdeハロウィン2025〜マーメイドファンタジー〜』が登場！☆可愛らしい水の生き物スタイルのサンリオキャラクターズをチェック！（写真11点）＞＞＞サンリオのキャラクターがナムコ限定景品として登場するキャンペーン『ナムコdeハロウィン2025〜マーメイドファンタジー〜』が、2025年9月5日（金）〜11月3日（月･祝）まで、全国のアミューズメ