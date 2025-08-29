¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¡Û¿Íµû¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¢ö ¤Ê¤ê¤¤ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025
¿Íµû¤ä³¤¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¡Ø¥Ê¥à¥³de¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¡Á¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Á¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ù²Ä°¦¤é¤·¤¤¿å¤ÎÀ¸¤Êª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ø¥Ê¥à¥³de¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¡Á¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Á¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·îŽ¥½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¥Ê¥à¥¯¥ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢³¤Äì¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·ÊÉÊ¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¿Íµû¤ä³¤¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª¡¡¥ì¡¼¥¹¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¢Èï¤êÊª¤Î°¦¤é¤·¤¤¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ÏÉ¬¸«¢ö
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤ÉÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ë»ØÄê¤Î¶â³Û¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Ï¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢500±ßÅêÆþ¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï1000±ßÅêÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ë¶ÒÃå¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤¬ÄÉ²ÃÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡×¤ò´ü´ÖÃæ1Ëç¤ªÅÏ¤·¢ö
²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È³Ú¤·¤¤ÆÃÅµ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ê¥à¥³¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡ª
¡ÊC¡Ë'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660110
¡ù²Ä°¦¤é¤·¤¤¿å¤ÎÀ¸¤Êª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ø¥Ê¥à¥³de¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¡Á¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Á¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·îŽ¥½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¥Ê¥à¥¯¥ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Íµû¤ä³¤¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª¡¡¥ì¡¼¥¹¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¢Èï¤êÊª¤Î°¦¤é¤·¤¤¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ÏÉ¬¸«¢ö
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤ÉÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ë»ØÄê¤Î¶â³Û¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Ï¡¢9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢500±ßÅêÆþ¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï1000±ßÅêÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ë¶ÒÃå¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤¬ÄÉ²ÃÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡×¤ò´ü´ÖÃæ1Ëç¤ªÅÏ¤·¢ö
²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È³Ú¤·¤¤ÆÃÅµ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ê¥à¥³¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡ª
¡ÊC¡Ë'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660110