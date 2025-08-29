広島戦に登板したソフトバンク・板東湧梧【画像：パーソル パ・リーグTV】フルカウント

鷹・柳田悠岐が実戦復帰　オリックスは横山、野口の適時打などで逆転勝利…29日ファーム結果

ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • 29日、オリックスは中日戦に4-2で勝利した
  • 4月に故障で離脱していた柳田悠岐が実戦復帰
  • 「1番・指名打者」で先発出場し3打席に立った
