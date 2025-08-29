ニューストップ > スポーツニュース > 鷹・柳田悠岐が実戦復帰 オリックスは横山、野口の適時打などで逆転… フルカウント 鷹・柳田悠岐が実戦復帰 オリックスは横山、野口の適時打などで逆転勝利…29日ファーム結果 2025年8月29日 22時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 29日、オリックスは中日戦に4-2で勝利した 4月に故障で離脱していた柳田悠岐が実戦復帰 「1番・指名打者」で先発出場し3打席に立った 記事を読む おすすめ記事 分析された浦和「ほぼフルで見てる」 走らされスカスカ…交代の傾向「ほぼ代えない」 2025年8月23日 9時50分 巨人・甲斐 骨折していた 前日クロスプレーで右手指負傷 赤星は５回４失点で降格 2025年8月25日 5時1分 オリックス ドラフト6位ルーキーの片山楽生が2回零封 プロ初先発で仕事しっかり 2025年8月26日 19時43分 【パ・リーグ順位表】首位ソフトバンクが4連敗 2位日本ハム引き分けでゲーム差なしに 2025年8月27日 7時0分 広島が天皇杯準決勝へ!! 名古屋は2点返すも4失点重く敗退 2025年8月27日 20時26分