「日の長い今こそ朝活を始めるベストシーズン」と話すのは、株式会社朝6時の代表取締役社長を務める池田千恵さん。今回は、忙しい日々でも充実した生活を送る池田さんに、すてきな朝時間の使い方をお聞きしました。併せて、読者の早起き対策もご紹介！夏は朝活の始めどき。“量より質”の自分時間を！「日が長い夏は、朝活を始めるベストシーズン」と話すのは、朝活の第一人者、池田千恵さん。早朝から明るくなるため、体の自然な