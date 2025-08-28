「日の長い今こそ朝活を始めるベストシーズン」と話すのは、株式会社朝6時の代表取締役社長を務める池田千恵さん。今回は、忙しい日々でも充実した生活を送る池田さんに、すてきな朝時間の使い方をお聞きしました。併せて、読者の早起き対策もご紹介！

夏は朝活の始めどき。“量より質”の自分時間を！

「日が長い夏は、朝活を始めるベストシーズン」と話すのは、朝活の第一人者、池田千恵さん。早朝から明るくなるため、体の自然なリズムで無理なく目覚めやすいうえ、暑さの厳しい昼間と比べて過ごしやすく、やろうと思ったことにすんなり取り組めるのだそう。

「ただし、朝のうちにやるべきタスクをすませようなどと、気負いすぎないで」とも。

「日々忙しく過ごしている人こそ、せっかく早起きしてつくった時間を、仕事や家事を片付ける“朝残業”に使うのはもったいない！ 1日の起点でもある朝時間は、“量より質”を意識して、5分でいいので、自分のために使いましょう。スキンケア、好きなアロマの香りをかぐ、コーヒーをゆっくり飲むなど、なんでもOKです。自分が“うれしい”“楽しい”“気持ちいい”と感じることを大切に、大好きなことをやってみて」（池田さん、以下同）

気分よく1日をスタートできれば、その日の充実感がグンと変わってくるはず。

「やりたいことの、松・竹・梅コースを用意しておくのもおすすめ。たとえば、朝ヨガをやりたいと思ったとき、ヨガマットを敷いてしっかりやるのが松なら、竹はベッドの上で、梅は深呼吸するだけでOKなどとし、少しでもできた自分をほめてあげて。できたことを日々積み重ねれば、自己肯定感がアップ。人生がいい方向に変わっていくのを、実感できますよ」

池田さんに聞いた「早起きのコツ」

池田さんに、すぐできて長続きする早起きのコツを聞きました。

●1：夜のうちにやりたいことを書き出す

「早起きしてヨガをする」など、具体的にノートや紙に書き出して。文字にすることがよい意味でプレッシャーに。

●2：朝の楽しみを用意する

「早起きできたら推しのYouTubeを観ていい」など、早起きが楽しみになるごほうびを用意するのも効果的！

●3：戦略的二度寝と捉える

どうしても眠い！ というときは、「今から私はあえて二度寝するぞ」と捉えればOK。今日ダメなら明日やればいいと切り替え、あくまでも前向きに。

みんなの「とっておき早起きテク」

「朝活したいけど朝が苦手…」「明日は絶対寝坊できない」といった人に試してほしい、読者の早起き対策を紹介します。

●目覚ましに細工を…

「『スーパーライデン』というすごい音の目覚ましをセットして、それを鳴らさないために5分早く普通の目覚ましもセット。プレッシャーで起きれます」（神奈川県・おはぎ大好きさん）

「目が覚めたらまず、マツケンサンバをかける。リズムよく起きられます」（熊本県・いりこさん）

「目覚まし時計をベッドからなるべく遠くに置く。止めるためには布団から出ねば…」（岡山県・あんぱんちさん）

●ごほうびを用意

「家族に内緒で高級チョコを買っておいて、こっそり食べるために早起きします」（笑）（東京都・おむすびさん）

「ミニトマトを育てていたときは、水やり＆収穫を楽しみに起きていました」（和歌山県・さかさん）

「紅茶が好きなのですが、いろんな種類の茶葉を買っておいて、朝飲むと決めています」（三重県・treeさん）

●強制起床！

「水分をとり、メンソールの目薬を差すと覚醒。スースーさせると無理やり起きられます」（東京都・山野悦子さん）

「子どもが遅刻してしまう姿を想像することで、がんばって起きています」（山梨県・みついもさん）

「目が覚めたらカウントダウンをして、自分を奮い立たせます。今のところ確率は半々」（神奈川県・ゆいママさん）