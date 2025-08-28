今季11試合目の先発登板…レッズとのカード3戦目【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場する。投げては目標としている5回を初めて投げ切ることが出来るか、打っては3試合ぶりとなる46号に期待がかかる。26日（同27日）の同戦では4打数1安打1打点。第4打席では右前への適時打をマークした。前回登板