日本代表を指揮する森保一監督の決意表明に思わぬ突っ込みが入った。日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２６日、日本代表が１０月１４日に東京・味の素スタジアムで行う国際親善試合でブラジル代表と対戦すると発表。森保監督はＪＦＡを通じたコメントで「我々日本代表はこういったトップオブトップの相手に対しても全力で勝利を目指します」などと意気込んだ。これに対し韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「日本の傲慢か？自信か？」