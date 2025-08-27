藤井聡太王位がタイトル防衛に王手をかけている、将棋の王位戦7番勝負の第5局が、2日目を迎え、息詰まる攻防が繰り広げられています。徳島市の渭水苑を舞台に行われている「伊藤園お～いお茶杯第66期王位戦」七番勝負の第5局。ここまで藤井聡太王位が3勝1敗で、この対局に勝てば6連覇が決まります。2日目の27日は、前日までの手順を再現した後、午前9時に立会人の森内俊之九段が、挑戦者・永瀬拓矢九段の71手目の封じ手を読