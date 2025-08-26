神戸市中央区で8月20日、帰宅途中の会社員、片山恵さん（24）の後を付けて自宅マンションに侵入してエレベーター内で刺殺、２日後に逃亡先の東京都奥多摩町内で殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）＝東京都新宿区＝。 兵庫県警の調べに殺意をあいまいに否定している谷本容疑者は、3年前にも今回の現場近くのマンションで別の女性に対する殺人未遂容疑で逮捕されていた。しかし、殺意を否認し、起訴段階で罪