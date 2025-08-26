宇宙を感じる新体験を──。宇宙開発廃材のアップサイクルプロジェクトに取り組む「&SPACE PROJECT」が、空間の総合プロデュース企業である乃村工藝社グループのプロジェクト「noon by material record」とともにロケット廃材を用いたスピーカーを開発した。