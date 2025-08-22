米国とインドが共同開発した地球観測衛星「NISAR」が、軌道上で直径12mの巨大なアンテナ反射器を展開した。氷河や地殻変動、森林の変化を高精度で捉えるこの人工衛星は、災害対応から食料安全保障まで広範な分野に影響を与える可能性がある。