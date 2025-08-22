第二次世界大戦後、日本各地で上映された教育映画を鑑賞する催しが、8月22日から県立21世紀館で開かれています。これは、戦後80年を迎え、敗戦後の抑圧された生活や、当時の日本人の思いを知ってもらおうと、県立文書館が開きました。第二次世界大戦後、GHQが日本の非軍事化と民主化を基本方針に制作した、「ナトコ映画」と呼ばれる教育映画で、占領政策の一環として日本各地で上映されました。戦後80年「ナトコ映画祭」は、23日ま