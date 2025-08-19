三好市池田町でこのほど、102年前に描かれたカラクリに用いられる「襖絵」が見つかりました。その「襖絵」など、ふるさとの文化や歴史を後世に引き継ごうと活動する、地元の取り組みを取材しました。 ■神社に2頭のトラ 力強く描かれたトラ。漆川八幡神社で見つかった「襖絵」です。 三好市池田町漆川。かつては、漆やたばこ、それに林業が盛んな土地でした。県の天然記念物に指定されている黒沢湿原があり、夏にはサギソウ