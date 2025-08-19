7月、大分県内に宿泊した外国人客が去年の同じ時期に比べて大幅に減少したことがわかりました。佐藤知事は会見で「大災害が起きる」という根拠のないうわさが旅行控えにつながったとの見解を示しました。 【写真を見る】7月の大分県外国人宿泊客25％減佐藤知事「大災害デマが影響」 県の観光統計調査によりますと7月、県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数はおよそ38万6000人で、去年7月に比べて2万3000人余り減少しました。