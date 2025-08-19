サンワサプライ株式会社は、デスク下スペースを有効活用できる、キャスター付きプリンタスタンド「LPS-12〇Uシリーズ」を発売した。ウレタンキャスターを採用し、床を傷つけにくく、引き出しや掃除、レイアウト変更もスムーズに行える。■デスク下のスペースを有効活用使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。■使いたい時にサッと引き出すキャスターと取っ手が付いているので、使いたい時にサッと引き出すこ