サッと引き出せる！スライド式プリンタスタンド
サンワサプライ株式会社は、デスク下スペースを有効活用できる、キャスター付きプリンタスタンド「LPS-12〇Uシリーズ」を発売した。ウレタンキャスターを採用し、床を傷つけにくく、引き出しや掃除、レイアウト変更もスムーズに行える。
■デスク下のスペースを有効活用
使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。
■使いたい時にサッと引き出す
キャスターと取っ手が付いているので、使いたい時にサッと引き出すことができる。掃除やメンテナンス時に、持ち上げずにスライドして移動できるので便利だ。
■床を傷つけにくいウレタンキャスター採用
柔軟性のあるウレタンキャスターを採用しており、フローリング・タイルなど傷つきやすい床へのダメージを抑えられる。また、音や振動を吸収しやすいので静かに移動できる。
■耐荷重40kgで、さまざまな物が載せられる
40kgまでの物を載せられるので、プリンターだけでなく、シュレッダーやファイル、予備の用紙など、さまざまな物が設置できる。
■プリンターや複合機に対応
LPS-124UはA4サイズのプリンター、LPS-125UはA4レーザープリンター、LPS-126UはA3レーザープリンターに対応している。
■お手入れ簡単
天板の素材はキズや汚れに強いメラミン化粧板を採用している。水に強いのでお手入れも簡単だ。
■ストッパー付き
キャスターにはストッパーが付いているので、動かないように固定できる。
■別売のアジャスターを取り付け可能
別売りのアジャスター（RAC-31AD）を使用することで、ガタつきを抑えることができる。
■プリンタスタンド「LPS-124U（400×400）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調
■デスク下のスペースを有効活用
使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。
■使いたい時にサッと引き出す
キャスターと取っ手が付いているので、使いたい時にサッと引き出すことができる。掃除やメンテナンス時に、持ち上げずにスライドして移動できるので便利だ。
■床を傷つけにくいウレタンキャスター採用
柔軟性のあるウレタンキャスターを採用しており、フローリング・タイルなど傷つきやすい床へのダメージを抑えられる。また、音や振動を吸収しやすいので静かに移動できる。
■耐荷重40kgで、さまざまな物が載せられる
40kgまでの物を載せられるので、プリンターだけでなく、シュレッダーやファイル、予備の用紙など、さまざまな物が設置できる。
■プリンターや複合機に対応
LPS-124UはA4サイズのプリンター、LPS-125UはA4レーザープリンター、LPS-126UはA3レーザープリンターに対応している。
■お手入れ簡単
天板の素材はキズや汚れに強いメラミン化粧板を採用している。水に強いのでお手入れも簡単だ。
■ストッパー付き
キャスターにはストッパーが付いているので、動かないように固定できる。
■別売のアジャスターを取り付け可能
別売りのアジャスター（RAC-31AD）を使用することで、ガタつきを抑えることができる。
■プリンタスタンド「LPS-124U（400×400）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調