画像は少年ジャンプ＋「白膠花高校ローション相撲部」のページ（https://shonenjumpplus.com/episode/17106567268201279144）より 【第1話】 8月19日 公開 集英社は8月19日、「デンキ街の本屋さん」、「阿波連さんははかれない」などで知られる水あさと氏の新連載「白膠花高校ローション相撲部」の第1話を少年ジャンプ＋に公開した。 本作は、ローションを