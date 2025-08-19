【ワシントン共同】北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長は18日、ロシアのプーチン大統領がトランプ米大統領との電話会談で、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談実施に合意したと述べた。FOXニュースで語った。