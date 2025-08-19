昨年12月のトレードでDeNAからソフトバンクに加入した浜口遥大投手（30）は4月23日に国指定の難病である胸椎黄色じん帯骨化症の手術を受けた。当初は強い焦りを感じていたが、リハビリは順調で予定より1カ月以上も早く7月10日に実戦復帰。DeNA時代には経験できなかった優勝への貢献を目指し、人一倍の努力をしている。30歳になり感じている“終わりへの意識”についても語った。浜口は思わぬ苦難に直面した移籍1年目をこう振り