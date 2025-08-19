シーズン終盤、シ烈なＶ争いを制すカギを握るのはブルペン陣だ。パ首位のソフトバンクは２位・日本ハムに３ゲーム差。倉野信次投手コーチ（５０）は「底上げが少しずつできてきているのは実感している」と、厳しい戦いが続く中でもリリーフ陣に絶対の自信をのぞかせた。守護神・杉山一樹投手（２７）はすでに５０試合に登板。それでも倉野コーチは「疲れは当然あると思うが、この優勝争いの中での充実感はすごくあると思うので