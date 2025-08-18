パドレスとの首位攻防戦【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数1安打だった。チームは5-4で接戦を制して首位攻防カードで3連勝。2位パドレスとのゲーム差を2に広げた。大谷はダルビッシュと今季初対戦。昨年はプレーオフも含めて11打数1安打と苦手としていた相手だが、第1打席ではカウント2-