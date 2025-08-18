パドレスとの首位攻防戦

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数1安打だった。チームは5-4で接戦を制して首位攻防カードで3連勝。2位パドレスとのゲーム差を2に広げた。

大谷はダルビッシュと今季初対戦。昨年はプレーオフも含めて11打数1安打と苦手としていた相手だが、第1打席ではカウント2-2からフォーシームを右前に運んで2試合連続安打とした。その後はフリーマンの3ランで生還した。

第2打席では左翼への大飛球を放つも、フェンス手前で左翼手が捕球。打球初速104マイル（約167キロ）、飛距離346フィート（約105.4メートル）で、データサイト「ベースボール・サバント」では12球団の本拠地で本塁打になっていた打球だった。

2番手アダムと対戦した5回の第3打席では空振り三振。7回の第4打席では4番手マリナシオの前に中飛に終わった。

チームは初回に4点を奪うも、1点ずつ返されて8回には同点に。それでも8回には先頭のベッツが勝ち越しのソロを放ち、本拠地はお祭り騒ぎ。すぐにリードを取り戻し、試合を制した。

ドジャースは2位で迎えた首位攻防3連戦で3連勝し、首位に浮上してパドレスに2ゲーム差をつけた。敵地でのロッキーズとの4試合を挟み、今度は敵地ペトコパークで今季最後のパドレスとの直接対決3試合に臨む。（Full-Count編集部）