お盆をふるさとで過ごした人のUターンラッシュで大分県内の交通機関も混雑しています。 空の便は、大分から東京・大阪・名古屋へと向かう便がほぼ満席。大分発の便は18日までほとんどが満席状態です。 また、JRでは大分から博多に向かう特急列車ソニックで指定席が満席の状態となっています。一方、県内の高速道路に目立った渋滞は発生していません。