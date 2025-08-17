お盆に迎え入れた先祖を送る灯ろう流しが16日夜、徳島市の新町川で行われました。徳島市の藍場浜公園沿いの新町川で行われた灯ろう流し。お盆に迎え入れた先祖の霊を供養するために、徳島市仏教会が毎年8月16日に行っているものです。戒名が書かれた約4000灯にも及ぶ灯ろうが新町川に浮かべられ、辺りは幻想的な雰囲気に包まれました。訪れた子どもたちは「きれい」「きれいだったと思いました」と話していました。また会場にいた