間食やお弁当にも便利な「ゆで卵」。ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんは、「とくに夏は『卵のみそ漬け』がおすすめです」と話します。そんなAYUMIさんに、「卵のみそ漬け」のレシピを教えていただきました。夏におすすめ！袋に入れておくだけの「みそ卵」最近、タンパク質も意識してとるようにしているので、「ゆで卵」をたまに食べています。【写真】とろ〜り半熟「