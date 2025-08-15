毎日こんなに暑い日が続くと、家事のやる気もさらに減りますよね。そこで、涼しいうちにできる「夜家事」ルーティンをご紹介。たった5分で翌朝を気持ちよく迎えられる掃除・片付け習慣を、ESSEフレンズエディターの3人にお聞きしました。1：コンロ回りや壁のタイルをふきとり掃除「キッチンを夜のうちに片付けてリセットします」と話すのは、整理収納アドバイザー1級の堀中里香さん（50代）。最初はカインズの「かや生地ふきん（税