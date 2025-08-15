¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬AI¤ò¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°¤·¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Îº®Íð¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¼Â±é¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÈÌÀ¤ò¾Ã¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò³«¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤¿¡£