¤È¤¯¤·¤ÞÆ°Êª±à¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌë¤ÎÆ°Êª±à¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌë¤ÎÆ°Êª±à¡×¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤È¤¯¤·¤ÞÆ°Êª±à¥¹¥Æ¥é¥×¥ê¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥­¥ó¥°¥À¥à¤¬ËèÇ¯¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«±à»þ´Ö¤ò¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢2025Ç¯¤Ï²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¡£²Æ¤Ï8·î¤Ë2Æü´Ö¡¢½©¤Ï9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î5Æü´Ö¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ