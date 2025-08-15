¡ÖÌë¤ÎÆ°Êª±à¡×²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±³«ºÅ¡¡Ãë´Ö¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤À¸ÂÖ´Ñ»¡¡ÚÆÁÅç¡Û
¤È¤¯¤·¤ÞÆ°Êª±à¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌë¤ÎÆ°Êª±à¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌë¤ÎÆ°Êª±à¡×¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤È¤¯¤·¤ÞÆ°Êª±à¥¹¥Æ¥é¥×¥ê¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤¬ËèÇ¯¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«±à»þ´Ö¤ò¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢2025Ç¯¤Ï²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤Ï½Õ¤È½©¤Ë8Æü´Ö¡¢³«ºÅ¤·¡¢1Ëü5794¿Í¤ÎÍè±à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¤Ï2025Ç¯¤â1Ëü7000¿Í¤ÎÍè±à¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤ÎÍ½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÆÁÅç»Ô±Ä¥Ð¥¹¤¬JRÆÁÅç±ØÈ¯Ãå¤ÎÎ×»þÊØ¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ±àÎÁ¤ÏÂç¿Í600±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£