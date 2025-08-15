8月15日は終戦記念日。本日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では、高畑勲監督によるアニメ映画『火垂るの墓』が放送される。同作は近ごろ、海外や日本のNetflixで配信が始まり、世界的に注目が集まっている。今回は、海外の視聴者のリアルな声を紹介する。【写真】節子の笑顔が切ない…『火垂るの墓』フォトギャラリー2024年9月16日より、『火垂るの墓』は日本を除く190か国以上のNetflixで配信を開始し