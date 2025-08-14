タレントの若槻千夏が１３日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、どこにいっても「整形疑惑」を持たれてしまう悩みを告白した。この日は「ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白ＳＰ」と題し、出演者がコンプレックスを告白。その中で若槻が「昔から整形疑惑を持たれる鼻なんです」と自身の鼻を指さした。鼻筋が通っており、鼻の穴も小さめ。韓国で友人と足裏マッサージを受けた際も、マッサージする女性が何かしゃべっ